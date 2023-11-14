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Нардеп В'ятрович про скандал із Фаріон: Ціллю пані Ірини не є захист української мови

14 листопада, 2023 вiвторок
22:27
Суспільство Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович, історик, публіцист, народний депутат України, вважає, що самоціллю Ірини Фаріон є скандал сам собі, бо такого роду події живляться надмірними інтересами та емоціями

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Мені дуже сумно, що це скандал не локальний. Попри мої дуже скептичні думки щодо поведінки Ірини Фаріон, намагаюся цих подій не коментувати, тому що я переконаний, що такого роду скандали живляться надмірними інтересами та емоціями. І чи це не є самоціллю пані Ірини? Єдине хочу сказати, що я не можу забути того, що Ірина Фаріон була однією з завзятих критикес нашого закону про функціонування української мови як державної. Вона вважала, що цей закон ніколи не буде працювати, що ми пішли на якісь неприйнятні компроміси й вб'ємо мову. Тому я не готовий говорити, що пані Ірина є насправді якимось захисником української мови", - зазначив Володимир В'ятрович.

На його думку, ціллю Ірини Фаріон не є захист української мови, а скоріше її ціль – скандал сам собі.

Що відомо про скандал з Іриною Фаріон

Нещодавно Ірина Фаріон у "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації. 

Також на одному з корпусів Львівської політехніки наклеїли листівки із закликами звільнити Ірину Фаріон, яка викладає в цьому навчальному закладі. Згодом на сайті Львівської політехніки оприлюднили  офіційну позицію навчального закладу. Там уточнили, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

Водночас студенти Львівської політехніки  закликали правоохоронців перевірити заяви Фаріон.

Пізніше екснардепка виклала у вільний доступ лист від кримського студента, який виступив на її підтримку. При цьому Фаріон розкрила особисті дані хлопця, через що на нього вийшла ФСБ. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що поширення персональних даних в умовах війни несе загрозу життю і свободі. Він звернувся до Служби безпеки України, "аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали їм юридичну оцінку".

Україна
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