Про це повідомив на своїй facebook-сторінці депутат "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович оприлюднивши відповідне відео.

"Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламенті. Разом із колегами з "Європейської Солідарності" вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!" – написав В’ятрович.

Нагадаємо, що 20 квітня 2021 року в Мінську пройшла зустріч народного депутата від "Слуги Народу" Євгена Шевченка та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

24 грудня СБУ відкрила справу про державну зраду нардепа Шевченка. Народний депутат Євген Шевченко заявив, що причиною підозри стали його стосунки з президентом Білорусі.