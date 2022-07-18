Відомий підтримкою Лукашенка нардеп Шевченко прийшов у Раду в формі ЗСУ – його вигнали із зали, щоб перевдягнувся
Колишнього члена фракції "Слуга Народу", який відомий тим, що підтримує режим Олександра Лукашенка, змусили скинути кітель ЗСУ і вигнали з Ради
Про це повідомив на своїй facebook-сторінці депутат "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович оприлюднивши відповідне відео.
"Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламенті. Разом із колегами з "Європейської Солідарності" вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!" – написав В’ятрович.
- Нагадаємо, що 20 квітня 2021 року в Мінську пройшла зустріч народного депутата від "Слуги Народу" Євгена Шевченка та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- 24 грудня СБУ відкрила справу про державну зраду нардепа Шевченка. Народний депутат Євген Шевченко заявив, що причиною підозри стали його стосунки з президентом Білорусі.
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