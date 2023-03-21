Нардепа від забороненої ОПЗЖ Льовочкіна виключили з Комітету з питань нацбезпеки
Нардепа від забороненої ОПЗЖ Сергія Льовочкіна 21 березня виключили з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Рада підтримала виключення Льовочкіна Сергія з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написав він.
Рішення щодо Львочкіна підтримали 236 нардепів.
Льовочкін - ексголова Адімінстрації президента Януковича (2010-20144к рр.), член і один із керівників ОПЗЖ. У 2022 році, тобто за рік великої війни, пропустив усі засідання Ради.
- Улітку минулого року "Схеми" з'ясували, що Льовочкін під час війни ненадовго повертався до України, але потім знову виїхав за кордон.
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