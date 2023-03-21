Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Рада підтримала виключення Льовочкіна Сергія з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написав він.

Рішення щодо Львочкіна підтримали 236 нардепів.

Льовочкін - ексголова Адімінстрації президента Януковича (2010-20144к рр.), член і один із керівників ОПЗЖ. У 2022 році, тобто за рік великої війни, пропустив усі засідання Ради.