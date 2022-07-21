Про це повідомляють журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми".

Народний депутат, який досі публічно не виступив із засудженням агресії РФ, залишив країну ще 10 лютого і, ймовірно, проживає на родинній віллі на півдні Франції, разом із сестрою, народною депутаткою Юлією Льовочкіною. Обоє декілька місяців не відвідували засідання парламенту, — йдеться у повідомленні

За даними журналістів, які посилаються на кілька незалежних одне від одного джерел з доступом до бази перетину кордону, в Україні Льовочкін провів тиждень у липні й знову виїхав за кордон разом з депутатами Григорієм Суркісом та Олександром Пузановим, також обраними від ОПЗЖ до парламенту.

У компанії цих осіб 20 липня Льовочкіна помітили у польському місті Лодзь на футбольному матчі за участі "Динамо".

За даними джерел "Схем", Сергій Льовочкін заїхав в Україну вдень 6 липня (це сталось вперше після 24 лютого): народний депутат перетнув кордон у пункті пропуску "Краковець" на автомобілі Land Rover.

Разом з ним в Україну прибули депутати Григорій Суркіс та Олександр Пузанов, також обрані до ВР від ОПЗЖ.

Офіційно Державна прикордонна служба не коментує такої інформації.

12 липня "Схеми" повідомили, що Андрій Портнов втік з України у червні.

5 липня розслідувачі проєкту стверджували, що дані супутників підтверджують, що Росія вивозить крадене українське зерно в Туреччину.

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