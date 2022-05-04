Нардепи Льовочкіни до початку повномасштабної агресії РФ поїхали з України: Юлія - в Ніццу, Сергій - у Венецію, - "Схеми"

Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань "Схеми".



За даними журналістів, Юлія Льовочкіна разом зі своїм чоловіком, керівником "Київгазу" Андрієм Вінграновським, вилетіла в Ніццу 26 січня, а Сергій Льовочкін - 10 лютого до Венеції. За даними джерел "Схем" у Держприкордонслужбі, після цього Льовочкін вже не повертався в Україну.



Джерела проєкту в правоохоронних органах підтвердили, що мобільний телефон Юлії Льовочкіної перебуває у роумінгу в Франції з того часу, як вона вилетіла до Ніцци.



Попри те, що український номер Юлії Льовочкіної знаходився в мережі і в роумінгу у Франції, вона не відповіла на дзвінки журналістів "Схем", а прочитавши повідомлення у месенджері, проігнорувала його.



Журналісти з'ясували, що у комуні Сен-Жан-Кап-Ферра за 6 км від Ніцци, де Юлія Льовочкіна через данську компанію Glorietta Investments I APS володіє землею і будинком, прилеглі до її маєтку вулиці заповнені автівками з українськими номерними знаками. Серед цих машин немає автомобілів, записаних на Сергія або Юлію Льовочкіних, але розслідувачі звернули увагу на мікроавтобус Volkswagen, який, за даними джерел "Схем" у поліції, належить Олегу Миколайовичу Титаренку - партнеру і менеджеру бізнес-структур Льовочкіних. Зокрема Титаренко очолював банк Льовочкіних "Кліринговий дім".



"Що ж до Сергія Льовочкіна - то його місцеперебування залишається невідомим. Вилетівши 10 лютого у Венецію, відтоді він не повертався і ніде не з'являвся у публічній площині. Його український номер телефону увімкнений. "Схеми" намагались поставити Сергію Льовочкіну запитання про його місцеперебування, про те, чи збирається він повертатися в Україну, як оцінює дії Володимира Путіна та повномасштабне вторгнення російської армії. Він проігнорував усі дзвінки та повідомлення від Радіо Свобода, з якими журналісти звертались до нього протягом місяця", - йдеться у розслідуванні.



Проте у Сен-Жан-Кап-Ферра помітили Land Cruiser, що належить народному депутату від ОПЗЖ мільярдеру Ігорю Абрамовичу. 12 та 28 квітня машину бачили на під'їзді до вілли Льовочкіних. За даними "Української Правди", Ігор Абрамович вилетів до Польщі 12 лютого і відтоді в Україні його не бачили.



"Схеми" звернулися до нардепа Абрамовича із запитаннями про те, чи перебуває він у Франції і коли збирається повернутися в Україну, але він проігнорував звернення журналістів.



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Раніше, 14 квітня, фракція "Опозиційної платформи - За життя" призупинила свою діяльність у Верховній Раді України.



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