Нардепи Льовочкіни теж потрапили під російські санкції
Серед тих політиків з України, на яких розповсюджуватиметься дія останнього пакету впроваджених Кремлем санкцій, є народні депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя", брат і сестра Юлія і Сергій Володимировичі Льовочкіни
Їхні дані зазначено на сторінці 38 відповідної постанови уряду РФ, передає Еспресо.TV.
Причини такого рішення Москви щодо Льовочкіних наразі не розкриваються.
Обоє, нагадаємо, всередині ОПЗЖ входять до групи Дмитра Фірташа.
- У суботу, 21 серпня 2021 року, Росія ввела санкції ще проти 73 українців.
- Загальна кількість громадян України в списку санкцій РФ збільшилася з 849 осіб до 922.
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