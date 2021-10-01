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Головна Економіка Нардепи-"слуги" оцінять роботу уряду під час засідання у Трускавці

Нардепи-"слуги" оцінять роботу уряду під час засідання у Трускавці

1 жовтня, 2021 п'ятниця
16:28
Економіка Слуга народу

Народні депутати партії "Слуга народу" оцінять роботу уряду під час загальних зборів у Трускавці

Про це повідомила прессекретарка партії "Слуга народу" Юлія Палійчук під час брифінгу, передає Еспресо.TV

"Сьогодні також депутати оцінять роботу уряду і діяльність кожного з міністрів. Оцінка відбуватиметься онлайн через інтерактивну програму", - сказала Палійчук.

Так, пояснила вона, кожен народний депутат отримає анкету, в якій зможе оцінити роботу міністрів.

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уряд
нардепи
Слуга народу
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