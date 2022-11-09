Про це інформує "Главком" з посиланням на народну депутатку Ольгу Василевську-Смаглюк.

Василевська-Смаглюк заявила, що до наступних виборів у парламент можливе створення нової політичної сили з прив’язкою до президента, адже "ніхто не може сказати, чи доживе до того часу партія "Слуга Народу".

"Доведеться підтягувати потужних кандидатів, а згідно з довоєнними рейтингами я вибори на своєму окрузі виграю. Враховуючи, що у мене є команда з декількох десятків людей, перевірених війною, впевнена, у мене буде з ким і куди йти. Але розглядаю я себе як людину, яка прийшла з президентом Зеленським і хоче йти з ним далі, якщо він, звісно, вирішить балотуватись на другий термін", – сказала Василевська-Смаглюк.

Нардепка додала, що нині поки президент зайнятий війною - поруч відбувається "зрада і ганьба", а Київська обласна організація фактично працює на екс-"регіонала" Ярослава Москаленка, головного конкурента Василевської на минулих парламентських виборах. Він очолює в облраді фракцію "За майбутнє".

Нардеп Синютка заявив, що обранцями від забороненої фракції ОПЗЖ, які досі сидять у Верховній Раді України, керують "Слуги Народу".