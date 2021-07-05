"Народилася в Україні і є українкою": лідерка "Голосу" Рудик тричі ухилилася від питання про наявність громадянства США
Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик чітко не відповіла на питання, чи має вона паспорт США
Про це вона сказала у ефірі "Україна 24".
Ведуча Наташа Влащенко заявила, що деякі ЗМІ пишуть, що у Рудик є американське громадянство і спитала, чи відповідає це дійсності.
"Я народилась в Україні і є українкою", - сказала Рудик.
Влащенко уточнила, що питає саме про громадянство.
"Я народилась в Україні, є українкою і завжди нею була", - сказала лідерка "Голосу".
Влащенко знову, вже чітко спитала: "Чи є у Вас американське громадянство?".
"Я ще раз повторюю: я народилась в Україні і є українкою", - додала політик.
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