"Народилася в Україні і є українкою": лідерка "Голосу" Рудик тричі ухилилася від питання про наявність громадянства США

Про це вона сказала у ефірі "Україна 24".



Ведуча Наташа Влащенко заявила, що деякі ЗМІ пишуть, що у Рудик є американське громадянство і спитала, чи відповідає це дійсності.



"Я народилась в Україні і є українкою", - сказала Рудик.



Влащенко уточнила, що питає саме про громадянство.



"Я народилась в Україні, є українкою і завжди нею була", - сказала лідерка "Голосу".



Влащенко знову, вже чітко спитала: "Чи є у Вас американське громадянство?".



"Я ще раз повторюю: я народилась в Україні і є українкою", - додала політик.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb