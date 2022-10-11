Україні згодом необхідно буде перейти на західні зразки систем протиповітряної оборони. Про це під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Йде війна, можуть бути втрати, можуть бути певні несправності, поломки, які важко усувати в умовах бойових дій. Також морально та фізично ті комплекси застарілі, плюс виробником цих комплексів є виключно росія, країна-агресор. Думаю, що нам з цими комплексами доведеться прощатися рано чи пізно, і таким чином - перехід на зенітно-ракетні комплекси західних зразків, зокрема Patriot, IRIS-T та NASAMS. Іншого виходу у нас не має, як брати на озброєння", - сказав він.

Він також нагадав, що Німеччина має доставити Україні наразі одну батерею IRIS-T. Також Україна має отримати дві батареї норвезького комплекса NASAMS.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат заявив, що Зенітно-рекетні комплекси NASAMS суттєво посилять українську протиповітряну оборону та дозволять захистити об'єкти критичної інфраструктури