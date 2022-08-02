Нас ще чекають восени подорожчання продуктів харчування та палива, - голова Асоціації постачальників торговельних мереж Дорошенко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Для людей з високим статком інфляція була менше відчутна, тому що вони купували переважно імпортовані товари, а от інфляція для людей з середнім та низьким статком була вища, тому що вітчизняні товари дорожчали більше. І коли ми побачили, що курс Нацбанку відразу піднявся з 25-29 до 36, то це також позначиться на стрибку інфляції. А зараз Нацбанк говорить про можливість подорожчання товарів, послуг у середньому по країні не більше, ніж на 30%. Відповідно, нас ще чекають восени подорожчання продуктів харчування, палива. А щодо комірного, то за платіжками будемо платити як і раніше, але є багато інших речей та послуг, за які ми сплачуємо, і саме вони будуть зростати", - пояснив голова Асоціації постачальників торговельних мереж.



Олексій Дорошенко додав, що у держави катастрофічно не вистачає коштів у бюджеті, зрозуміло, армія повинна бути дофінансована, відповідно, будуть шукатися способи віднайти гроші з бізнесу і кожного з нас як платника податків.

Раніше у звіті фінансової стабільності НБУ зазначалося, що економіка України через війну, розв'язану Росією, спаде щонайменше на третину в 2022 році, а темпи її відновлення залежатимуть від тривалості війни

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