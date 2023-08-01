Про це інформує ScienceAlert.

Диспетчери NASA втратили зв'язок із зондом Voyager 2, який знаходиться на відстані майже 20 мільярдів кілометрів від Землі. Зазначається, що внаслідок ненавмисної неправильної команди апарат відхилив свою антену на 2 градуси від нашої планети, тож тепер для встановлення зв'язку диспетчери повинні чекати на перезавантаження Voyager 2.

Космічний апарат запрограмований надсилати своє розташування кілька разів на рік: для цього він спрямовує свою антену у бік Землі. Повідомлення від нього очікують вже за кілька місяців - 15 жовтня. До того часу зонд рухатиметься запланованою траєкторією.