NASA втратило зв'язок з Voyager 2. У чому причина
Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору втратило зв'язок з автоматичним космічним зондом Voyager 2 через неправильну команду, яка була йому передана
Про це інформує ScienceAlert.
Диспетчери NASA втратили зв'язок із зондом Voyager 2, який знаходиться на відстані майже 20 мільярдів кілометрів від Землі. Зазначається, що внаслідок ненавмисної неправильної команди апарат відхилив свою антену на 2 градуси від нашої планети, тож тепер для встановлення зв'язку диспетчери повинні чекати на перезавантаження Voyager 2.
Космічний апарат запрограмований надсилати своє розташування кілька разів на рік: для цього він спрямовує свою антену у бік Землі. Повідомлення від нього очікують вже за кілька місяців - 15 жовтня. До того часу зонд рухатиметься запланованою траєкторією.
- 26 липня корабель OSIRIS-REx Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) відкоригував маршрут, щоб у майбутньому передати зразка астероїда на Землю.
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