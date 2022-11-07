NASA запустила на МКС ракету Antares з українськими компонентами

Про це інформують на сайті Space.

У понеділок на орбіту піднявся вантажний корабель Northrop Grumman, який має на борту клітини яєчників корів разом із серією інших наукових експериментів.

Судно Northrop Grumman Cygnus стартувало до Міжнародної космічної станції на ракеті компанії Antares о 05:32 за східним часом з регіонального космодрому Середньої Атлантики на льотній базі NASA Wallops на острові Воллопс, штат Вірджинія.

"Ракета Antares висвітлювала передсвітанкове небо, коли вона запускалася на орбіту. Приблизно через 8 хвилин космічний корабель Cygnus NG-18, названий SS Sally Ride на честь астронавта Саллі Райд, першої американської жінки в космосі, яка померла у 2012 році, досяг орбіти й, як очікується, розгорне свої подвійні сонячні батареї. Якщо все піде добре, космічний корабель Cygnus повинен прибути на космічну станцію вранці в середу (9 листопада), де він буде захоплений астронавтами за допомогою роботизованої руки о 05:05 за східним часом і прикріплений до відкритого причалу", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що запуск став першим польотом ракети Antares після вторгнення Росії в Україну, де використовується український перший ступінь і російські ракетні двигуни.

"Це дуже зворушливий час для досліджень на Міжнародній космічній станції.Кожний новий апарат, який запускається, викликає не тільки нові дослідження, а й нові можливості", — сказала асоційований науковий співробітник NASA з програми станції Гайді Перріс.

Також вантажний корабель Cygnus NG-18 перевозить 3749 кілограмів вантажу для екіпажу космічної станції. Це включає 1637 кг припасів, 850 кг наукового спорядження, 66 кг обладнання для виходу у відкритий космос, 1077 кг транспортного обладнання та 78 кг комп’ютерів.

Крім того, до орбітальної лабораторії попрямував 3D-принтер BioFabrication Facility, який друкуватиме меніск та набір клітин людського серця.