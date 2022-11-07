Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука NASA запустила на МКС ракету Antares з українськими компонентами

NASA запустила на МКС ракету Antares з українськими компонентами

7 листопада, 2022 понедiлок
16:51
Наука

7 листопада NASA відправила ракету Antares з українськими компонентами, яка доправляє клітини яєчників корів та інші експерименти на міжнародну космічну станцію

Про це інформують на сайті Space.

У понеділок на орбіту піднявся вантажний корабель Northrop Grumman, який має на борту клітини яєчників корів разом із серією інших наукових експериментів.

Судно Northrop Grumman Cygnus стартувало до Міжнародної космічної станції на ракеті компанії Antares о 05:32 за східним часом з регіонального космодрому Середньої Атлантики на льотній базі NASA Wallops на острові Воллопс, штат Вірджинія.

"Ракета Antares висвітлювала передсвітанкове небо, коли вона запускалася на орбіту. Приблизно через 8 хвилин космічний корабель Cygnus NG-18, названий SS Sally Ride на честь астронавта Саллі Райд, першої американської жінки в космосі, яка померла у 2012 році, досяг орбіти й, як очікується, розгорне свої подвійні сонячні батареї. Якщо все піде добре, космічний корабель Cygnus повинен прибути на космічну станцію вранці в середу (9 листопада), де він буде захоплений астронавтами за допомогою роботизованої руки о 05:05 за східним часом і прикріплений до відкритого причалу", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що запуск став першим польотом ракети Antares після вторгнення Росії в Україну, де використовується український перший ступінь і російські ракетні двигуни. 

"Це дуже зворушливий час для досліджень на Міжнародній космічній станції.Кожний новий апарат, який запускається, викликає не тільки нові дослідження, а й нові можливості", — сказала асоційований науковий співробітник NASA з програми станції Гайді Перріс.

Також вантажний корабель Cygnus NG-18 перевозить 3749 кілограмів вантажу для екіпажу космічної станції. Це включає 1637 кг припасів, 850 кг наукового спорядження, 66 кг обладнання для виходу у відкритий космос, 1077 кг транспортного обладнання та 78 кг комп’ютерів.

Крім того, до орбітальної лабораторії попрямував 3D-принтер BioFabrication Facility, який друкуватиме меніск та набір клітин людського серця. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
космос
Технології
Читайте також:
окупанти орки війська рф
6 листопада, 2022 неділя
Серед військових РФ у Білорусі спостерігаються масштабні спалахи захворювань, білоруські медики не можуть впоратись, - розвідка
путін путлер
6 листопада, 2022 неділя
У МЗС Румунії відреагували на заяву Путіна про зазіхання Бухаресту на територію України
Володимир Путін та Талгат Таджуддін (праворуч)
Автор Антін Борковський
6 листопада, 2022 неділя
Вперше за час війни Путін публічно відступив, - Піонтковський
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.85
    Купівля 39.85
    Продаж 40.6
  • EUR
    Купівля 38.81
    Продаж 39.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
7 листопада
17:28
суд, вирок
Суд залишив під арештом підозрюваного у держзраді нардепа Деркача
17:21
Ексклюзив
Роман Костенко
Ворог не відходить з правобережного плацдарму Херсонщини та сконцентрував до 30 тис. особового складу, - полковник СБУ Костенко
16:54
МВФ
Нова місія МВФ почне роботу 11 листопада: голова НБУ розповів, на які результати очікує
16:50
У Києві почали діяти нові тарифи на паркування
У Києві запровадили нові тарифи на паркування автомобілів
16:43
Олексій Данілов
Данілов: "Мотор Січ", Укрнафту, Укртатнафту і ще дві компанії передали Міноборони
16:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог перекидає непідготовлених мобілізованих на Схід та зазнає колосальних втрат, - Згурець
16:09
Ексклюзив
Луганщина, Сєверодонецьк, Лисичанськ
На Луганщині росіяни викидають людей із будинків і заселяють мобілізованих, - очільник Сєверодонецької ВЦА Стрюк
16:07
Тарас Кремінь
Порушує половина закладів: мовний омбудсмен зажадав від мера Одеси Труханова прибрати вивіски і рекламу без державної мови
16:04
Окупанти знищили з "градів" ясла-садок на Херсонщині
15:50
Озонова діра над Антарктикою
Спеціалісти розповіли, чи змінилась озонова діра над Антарктидою у 2022 році
15:50
діти
Окупанти вивезли до Росії понад 6 тис. українських дітей, – Офіс омбудсмена
15:31
Залита коричневою фарбою плита пам'ятника Потьомкіну
Росія заявила про "маховик русофобії" у Молдові через розмальовані пам'ятники Потьомкіну та "Скорботній матері"
15:25
У селі на Київщині відкрили новий McDonald's
15:18
Артем Довбик, "Дніпро-1" - "Вадуц", Ліга конференцій
"Дніпро-1" дізнався опонента у 1/16 фіналу Ліги конференцій
15:12
Віталій Портников
Переговори для Кремля – ознака слабкості
15:04
свічка
У ДТЕК заявили, що аварійні відключення світла триватимуть іще пару тижнів
15:01
Ілюстративне фото
Українці менше ввезли у жовтні вживаних легкових автомобілів
14:58
Запорізька АЕС
Атомникам Запорізької АЕС підвищать зарплати на 50% за працю в окупації
14:47
Ексклюзив
окупанти
Ворог активувався, і зараз найгарячіша точка на межі трьох областей, - депутат Запорізької облради Лишенко
14:38
на фото: співробітник СБУ
Поширював дезінформацію та заперечував причетність РФ до знищення інфраструктури. У Запоріжжі затримали блогера телеграм-каналу Шарія
14:37
холодна осінь
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на відчутне похолодання
14:36
Ексклюзив
Юрій Солиган
Герої України. Артилерист Юрій Солиган: "Звільняючи Харківщину, заїхали в село, а там росіяни обідають"
14:18
Михайло Мудрик, Шахтар - Реал, Ліга чемпіонів
"Шахтар" отримав суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи
14:14
Росіяни утримують у підвалі на Донеччині понад 20 мобілізованих окупантів, які відмовились воювати з Україною
14:06
Ілюстративне фото
Окупанти вивели у Чорне море корабель з вісьмома "Калібрами"
14:06
OPINION
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Іноді краще молитися
13:57
окупанти Мелітополь
В окупованому Мелітополі залишилось до 60 тисяч місцевого населення, - міський голова
13:57
автомобілі стоять у черзі, щоб виїхати з сепаратистської території Придністров’я
В ОК "Південь" не бачать ознак підготовки наступу з Придністров'я
13:56
Саулі Нііністьо
Фінляндія після вступу до НАТО не розміщуватиме в себе ядерну зброю
13:56
Ексклюзив
мобілізовані росіяни
Можемо очікувати в Росії лютневу революцію у 2023 році, якщо збережеться тенденція невдоволення серед російських мобілізованих, - політолог Магда
13:47
Анхель Ді Марія та Ліонель Мессі
ЧС-2022: Збірна Аргентини оприлюднила розширений склад на турнір
13:39
Ілюстративне фото
На Київщині можливі звуки вибухів: працюють сапери
13:19
НАТО
У НАТО вважають, що перемога над росіянами в Херсоні може розпочати реальні мирні переговори з Москвою, - La Repubblica
13:19
"Реал" святкує перемогу в ЛЧ
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
13:18
ЗРК NASAMS
В Україну прибули засоби протиповітряної оборони NASAMS і Aspide, - Резніков
13:17
Міністерство закордонних справ Польщі
Союз України, Британії та Польщі не замінить НАТО у захисті Києва,  - Марчин Пшидач
13:12
Ексклюзив
Москва
Не повторити помилку 1991 року: Захід має готуватись до розпаду РФ і не допустити її збереження, - військовий експерт Жовніренко
12:57
Путін
Путін іще не вирішив, чи їхати на саміт G20, - Кремль
12:44
Олівер Варгеї
Єврокомісар виключає можливість пришвидшеного вступу України до ЄС: вимоги до всіх однакові
12:44
Ексклюзив
карта бойових дій
Українські військові відкинули окупантів від Бахмута, - депутат Дружківської міськради Довбня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV