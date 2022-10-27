"Наш меседж дуже чіткий": США закликали Іран припинити надсилати РФ зброю для вбивств українців
У Білому домі застерегли владу Ірану від постачань до Росії зброї, яку агресор направляє по мирних українцях
Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.
Вона висловила стурбованість тим, що Москва може консультувати Іран про те, як застосовувати найкращі методи керування протестами.
"Спираючись на великий досвід РФ в придушенні демонстрацій, докази того, що Іран допомагає Росії в її війні проти України є очевидними й загальнодоступними", - сказала вона.
Жан-П’єр зазначила, що більше Іран і Росія стають ізольованими, то більше вони зближаються.
"Наш меседж Ірану є дуже чітким: припиніть убивати свій народ і припиніть надсилати зброю в Росію для убивств українців", - наголосила речниця Білого дому.
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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, звідки іранські інструктори допомагають РФ атакувати Україну дронами.
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А президент Ізраїлю у США показав докази застосування іранських безпілотників в Україні.
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Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента заявив, що світові треба переоцінити іранське питання після появи доказів використання Росією дронів-камікадзе від Ірану.
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Своєю чергою Сполучені Штати звинуватили Росію у спробах залякування ООН та уникнення відповідальності разом з Іраном за порушення резолюції 2231 Радбезу через застосування іранських безпілотників.
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А більшість членів Ради Безпеки висловили підтримку щодо проведення експертами ООН розслідування про використання Росією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України.
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