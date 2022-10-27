Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

Вона висловила стурбованість тим, що Москва може консультувати Іран про те, як застосовувати найкращі методи керування протестами.

"Спираючись на великий досвід РФ в придушенні демонстрацій, докази того, що Іран допомагає Росії в її війні проти України є очевидними й загальнодоступними", - сказала вона.

Жан-П’єр зазначила, що більше Іран і Росія стають ізольованими, то більше вони зближаються.

"Наш меседж Ірану є дуже чітким: припиніть убивати свій народ і припиніть надсилати зброю в Росію для убивств українців", - наголосила речниця Білого дому.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, звідки іранські інструктори допомагають РФ атакувати Україну дронами.

А президент Ізраїлю у США показав докази застосування іранських безпілотників в Україні.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента заявив, що світові треба переоцінити іранське питання після появи доказів використання Росією дронів-камікадзе від Ірану.

Своєю чергою Сполучені Штати звинуватили Росію у спробах залякування ООН та уникнення відповідальності разом з Іраном за порушення резолюції 2231 Радбезу через застосування іранських безпілотників.

А більшість членів Ради Безпеки висловили підтримку щодо проведення експертами ООН розслідування про використання Росією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України.

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