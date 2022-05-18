Наша євроінтеграція – це подолання упереджень щодо України, - Дмитро Кулеба в інтерв'ю нідерландському виданню NRC
Міністр закордонних справ сказав, що вже три місяці лунають гасла про Україну як частину Європи, яка бореться за європейські цінності. Але це не означає політичного визнання
Про це Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю нідерландському виданню NRC.
"Гарна новина полягає в тому, що Нідерланди не очолюють опір (українській євроінтеграції. - ред.), і що жодна європейська країна не може дозволити собі очолити опір. Є скептики, але Європа змінилася, і немає жодного раціонального аргументу для відмови України в статусі кандидата. Цей статус означає не що інше, як визнання того, що країна закріплена в проєкті євроінтеграції. Це політичний сигнал, це не гарантія того, що ця країна дійсно приєднається до ЄС у довгостроковій перспективі. Процес можна зупинити в будь-який момент. Люди, які кажуть, що Україна не готова до ЄС, маніпулюють громадською думкою", - сказав Кулеба.
"Наша євроінтеграція – це подолання упереджень щодо України", - продовжив очільник зовнішньополітичного відомства, нагадавши про спротив уряду Нідерландів наданню Україні статусу асоційованого члена ЄС. Водночас він наголосив, що пізніше Нідерланди визнали свою помилку.
На запитання про те, з якими упередженнями доводиться мати справу Києву, Дмитро Кулеба відповів: "Головне упередження полягає в тому, що Україна не належить до Європи. Зрозуміло, адже останні триста років Україна була частиною Російської імперії, і ви бачили Україну в російській перспективі. Ми зараз просимо: розглядайте нас як суверенну країну, судіть Україну за її власними заслугами. Європа змінилася. Подивіться на членство Швеції та Фінляндії в НАТО, яке три місяці тому було неможливо уявити. Дотримуватися старих концепцій не в інтересах Європи".
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