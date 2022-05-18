Про це Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю нідерландському виданню NRC.

"Гарна новина полягає в тому, що Нідерланди не очолюють опір (українській євроінтеграції. - ред.), і що жодна європейська країна не може дозволити собі очолити опір. Є скептики, але Європа змінилася, і немає жодного раціонального аргументу для відмови України в статусі кандидата. Цей статус означає не що інше, як визнання того, що країна закріплена в проєкті євроінтеграції. Це політичний сигнал, це не гарантія того, що ця країна дійсно приєднається до ЄС у довгостроковій перспективі. Процес можна зупинити в будь-який момент. Люди, які кажуть, що Україна не готова до ЄС, маніпулюють громадською думкою", - сказав Кулеба.

"Наша євроінтеграція – це подолання упереджень щодо України", - продовжив очільник зовнішньополітичного відомства, нагадавши про спротив уряду Нідерландів наданню Україні статусу асоційованого члена ЄС. Водночас він наголосив, що пізніше Нідерланди визнали свою помилку.

На запитання про те, з якими упередженнями доводиться мати справу Києву, Дмитро Кулеба відповів: "Головне упередження полягає в тому, що Україна не належить до Європи. Зрозуміло, адже останні триста років Україна була частиною Російської імперії, і ви бачили Україну в російській перспективі. Ми зараз просимо: розглядайте нас як суверенну країну, судіть Україну за її власними заслугами. Європа змінилася. Подивіться на членство Швеції та Фінляндії в НАТО, яке три місяці тому було неможливо уявити. Дотримуватися старих концепцій не в інтересах Європи".

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