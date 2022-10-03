Про це повідомили у BFMTV.

"Наша мета від самого початку була одна: зробити ціну війни нестерпною для Росії, завдати сильного удару по її економіці, не дати їй можливості фінансувати свій наступ", – наголосила глава уряду Франції у своєму зверненні.

"Саме Росія розв'язала цю війну. Саме Росія підштовхує нас до дій. Санкції триватимуть доти, доки Путін продовжуватиме розкручувати спіраль конфлікту і конфронтації", – додала вона.

Окрім цього, за словами Елізабет Борн, відмова від санкцій проти Росії означала б "відмову від України", "відмову від наших цінностей" та "підпорядкування Росії".

"І ці санкції, всупереч тим, хто маскує своє захоплення російським імперіалізмом нібито патріотизмом, – вони працюють. Російська економіка значно скоротилася, падіння ВВП за цей рік склало 6%. Російська інфляція вибухнула. А Росія втратила доступ до високотехнологічних матеріалів", – наголосила Борн.

Також вона закликала французьких депутатів не вестися на російську пропаганду, яка стверджує, що Москва чудово почувається через високі ціни на енергоносії.

30 вересня країни Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії.

3 жовтня стало відомо, що ухвалення нового пакету санкції Євросоюзу проти Росії затримується через позицію Угорщини, Греції, Кіпру та Мальти.

Посли країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 3 жовтня, не досягли домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ

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