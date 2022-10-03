"Наша мета – зробити ціну війни нестерпною для Росії": прем'єрка Франції Елізабет Борн підтримала запровадження жорстких санкцій проти РФ
Прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн під час дебатів у Національній асамблеї в понеділок, 3 жовтня, захищала запровадження санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну прагненням збільшити ціну війни для Москви
Про це повідомили у BFMTV.
"Наша мета від самого початку була одна: зробити ціну війни нестерпною для Росії, завдати сильного удару по її економіці, не дати їй можливості фінансувати свій наступ", – наголосила глава уряду Франції у своєму зверненні.
"Саме Росія розв'язала цю війну. Саме Росія підштовхує нас до дій. Санкції триватимуть доти, доки Путін продовжуватиме розкручувати спіраль конфлікту і конфронтації", – додала вона.
Окрім цього, за словами Елізабет Борн, відмова від санкцій проти Росії означала б "відмову від України", "відмову від наших цінностей" та "підпорядкування Росії".
"І ці санкції, всупереч тим, хто маскує своє захоплення російським імперіалізмом нібито патріотизмом, – вони працюють. Російська економіка значно скоротилася, падіння ВВП за цей рік склало 6%. Російська інфляція вибухнула. А Росія втратила доступ до високотехнологічних матеріалів", – наголосила Борн.
Також вона закликала французьких депутатів не вестися на російську пропаганду, яка стверджує, що Москва чудово почувається через високі ціни на енергоносії.
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