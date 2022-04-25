Наша оборона та захист починаються з Донбасу, - посол Естонії про військові плани РФ по захопленню країн Балтії

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми вирішили, що ми ніколи не залишимо вас наодинці. Також не залишимо інших друзів, які також стають жертвами агресії. Ми дуже прагматичні, насправді. Ми маленькі, але ми хочемо сказати, що ми компактні. Ми знаємо, що наша оборона, захист, починається з Донбасу", - сказав посол.

Кууск додав, що його країна готова ділитися зброєю "друзями, які фактично захищають і нас".

"Ми знаємо, що у Росії є військові плани проти нас. У них заплановані навчання, які вони хочуть провести. Тому нам не потрібно чекати. Ми надаємо Україні зброю, і кожен "Джавелін", який уражає російський танк, робить загрозу проти нас меншою", - зазначив посол.

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