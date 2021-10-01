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Головна Суспільство Наші військові знову можуть відповідати на обстріли окупантів, газ з Росії до ЄС - в обхід України: що це означає для нас: "Політклуб Віталія Портникова" о 19:40

Наші військові знову можуть відповідати на обстріли окупантів, газ з Росії до ЄС - в обхід України: що це означає для нас: "Політклуб Віталія Портникова" о 19:40

1 жовтня, 2021 п'ятниця
18:33

Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "Політклуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40. 

Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, можливість українських військових знову відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку російських гібридних військ на Донбасі. Та підписання Угорщиною угоди з "Газпромом" про постачання газу до ЄС в обхід України і припинення транзиту газу до Угорщини через нашу ГТС.

До розмови долучаться політики та експерти:

  • Анна Скороход, народна депутатка, група "Партія "За майбутнє"
  • Роман Костенко, народний депутат, фракція "Голос"
  • Михайло Волинець, народний депутат, фракція "Батьківщина"
  • Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер, керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко"
  • Юрій Кочевенко, військовий та політичний експерт; директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді
У другій частині програми доєднаються: 
  • Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин; Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI";
  • Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики.
Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу "ПолітКлуб Віталія Портникова". Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:40 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці "ПолітКлубу" у  Facebook.
 
газ
Віталій Портников
Донбас
ООС
Північний потік-2
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