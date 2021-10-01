Наші військові знову можуть відповідати на обстріли окупантів, газ з Росії до ЄС - в обхід України: що це означає для нас: "Політклуб Віталія Портникова" о 19:40
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "Політклуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40.
Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, можливість українських військових знову відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку російських гібридних військ на Донбасі. Та підписання Угорщиною угоди з "Газпромом" про постачання газу до ЄС в обхід України і припинення транзиту газу до Угорщини через нашу ГТС.
До розмови долучаться політики та експерти:
- Анна Скороход, народна депутатка, група "Партія "За майбутнє"
- Роман Костенко, народний депутат, фракція "Голос"
- Михайло Волинець, народний депутат, фракція "Батьківщина"
- Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер, керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко"
- Юрій Кочевенко, військовий та політичний експерт; директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді
- Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин; Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI";
- Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики.
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