Наші військові знову можуть відповідати на обстріли окупантів, газ з Росії до ЄС - в обхід України: що це означає для нас: "Політклуб Віталія Портникова" о 19:40

Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, можливість українських військових знову відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку російських гібридних військ на Донбасі. Та підписання Угорщиною угоди з "Газпромом" про постачання газу до ЄС в обхід України і припинення транзиту газу до Угорщини через нашу ГТС.



До розмови долучаться політики та експерти:

Анна Скороход, народна депутатка, група "Партія "За майбутнє"

Роман Костенко, народний депутат, фракція "Голос"

Михайло Волинець, народний депутат, фракція "Батьківщина"

Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер, керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко"

Юрій Кочевенко, військовий та політичний експерт; директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді

Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин; Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI";

Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики.