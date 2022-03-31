"Наші захисники гідні отримати зброю, що зупинить наступ тиранії": Зеленський звернувся до народу і політиків Бельгії

Відеозвернення опублікував Офіс Президента у Telegram.



"Наші захисники гідні того, щоб отримати від Європи, за свободу якої вони і воюють, ту зброю, яка точно зупинить наступ Росії, а значить – наступ тиранії. Коли ми говоримо про літаки, танки, артилерійські системи, протикорабельну зброю, ми говоримо про те, що дійсно потрібно. І що є у країн Євросоюзу, у країн НАТО", - сказав президент.



Також він наголосив на необхідності припинення бізнесу європейських компаній у РФ та вступу України до Євросоюзу.



"Наші захисники гідні того, щоб європейські компанії нарешті припинили заробляти разом із тими, хто намагається нас знищити. Наші захисники гідні всього того, щоб не гадати про критерії, а знати, що Україна буде членом Європейського Союзу. Бо якщо вони програють, якщо програємо Маріуполь та інші українські міста, не буде більше жодного міцного Європейського Союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте й пишаєтесь", - додав Зеленський.



Президент подякував уряду за оборонну допомогу та прихисток для 30 тисяч українських біженців, та закликав Бельгію надихнути інші європейські країни зробити більше для України, яка протистоїть російській агресії.

"Мир, який вартує більше, ніж будь-що, ніж будь-які цінності, ніж будь-які алмази. Більше, ніж будь-які угоди з Росією. Більше, ніж будь-яке російське судно у європейських портах. Більше, ніж будь-який барель російської нафти. Кожен з вас добре знає, що треба робити, щоб повернути мир. Щоб бути справді гідними Європи. Тож допоможіть нам, тож зробіть це! Зброя. Санкції. Членство в ЄС. І вже скоро майбутнє віддячить вам", - підсумував звернення президент.



Нагадаємо, 31 березня президент України також закликав Нідерланди надати Україні потрібну підтримку в озброєнні задля захисту від російських окупантів.



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