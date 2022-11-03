"Наші захисники ловлять гадів": на Дніпропетровщині ППО працює по ворожих дронах
У четвер 3 листопада під час останньої оголошеної тривоги Дніпропетровщину атакували ворожі "шахеди", за ними полює ППО
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Дістали росіяни та їхні "мопеди".Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги і не викладайте ніякі фото/відео в соціальні мережі", – написав він.
Згодом Лукашук також пообіцяв гарні новини вранці.
"Наші ППО – найкращі", – додав голова ДОР.
- У четвер 3 листопада росіяни обстріляли Покровськ, випустивши по місту 6 ракет, три з яких влучили в школу.
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