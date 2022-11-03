Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Дістали росіяни та їхні "мопеди".Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги і не викладайте ніякі фото/відео в соціальні мережі", – написав він.

Згодом Лукашук також пообіцяв гарні новини вранці.

"Наші ППО – найкращі", – додав голова ДОР.

У четвер 3 листопада росіяни обстріляли Покровськ, випустивши по місту 6 ракет, три з яких влучили в школу.

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