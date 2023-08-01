Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Упродовж липня на телефон довіри Центру надійшло 1509 звернень. І це майже на 61% більше, ніж у червні", – написала заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Повідомляється, що люди потребували допомоги через панічні атаки, фантомні звуки вибухів, надмірну тривогу щодо власної смерті та втрати близьких, переживання знову жити під російською окупацією. Також надходили звернення щодо того, як подолати кризу у стосунках, налагодити спілкування з дітьми та впоратися з розлученням.

З 1509 звернень від домашнього насильства страждали 378 жінок та 34 чоловіки.

Хонда зауважила, що збільшилася і кількість жінок із дітьми, які перебували в кімнатах кризового реагування та притулках. Зокрема, послугами протягом липня скористалися 19 жінок та 12 дітей, а притулків – 6 жінок та 5 дітей.

"У Києві також працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які оперативно реагують на запити постраждалих від домашнього насильства. Їхня мобільність дає можливість швидше зреагувати на випадок насильства, надати фахову соціально-психологічну допомогу, і за необхідності скерувати до інших служб", – додала заступниця голови КМДА.

За місяць бригади надали 93 консультації. 7 людей потребували безпечного тимчасового перебування, де їх відправили до кімнат кризового реагування. Ще 16 направили до кейс-менеджерів для довгострокової підтримки та супроводу. Найбільше екстрених та планових виїздів мобільні бригади зробили до Шевченківського, Дніпровського, Деснянського та Оболонського районів столиці.

Українців просять звертатися до фахівців міської служби телефону довіри зі стаціонарного 15-00 та мобільного 044-272-15-00.

Це абсолютно конфіденційно, безоплатно та цілодобово

В Центрі гендерної рівності, запобігання та протидії насильству на вул. Юрія Іллєнка, 20 можна звернутися за психологічною підтримкою та юридичною допомогою очно.