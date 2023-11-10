"Наскільки це можливо": один із кандидатів в президенти США запропонував знищити армію РФ
Сполучені Штати Америки зацікавлені у знищенні російської армії, щоб запобігти необхідності відправки військ для захисту країн НАТО
Про це заявив кандидат у президенти США, сенатор від Республіканської партії Тім Скотт, передають Breitbart News.
На питання про збільшення військової допомоги Україні, Скотт виступив з пропозицією "знищити, наскільки це можливо, російську армію".
"Суть у тому, що ми повинні спочатку досягти такого рівня підзвітності, який дозволить американському народу зрозуміти, куди пішли наші ресурси. Після того, як ми подбаємо про цю відповідальність і підзвітність, у нас з'явиться можливість розглянути загальну стратегію, яка допоможе нам послаблювати російську армію, поки ми використовуємо наші ресурси. Відверто кажучи, забезпечення безпеки наших партнерів по НАТО від російських військових абсолютно необхідне", - заявив Скотт.
За його словами, найшвидший спосіб уникнути ризику участі військ США у війні - "знищити, наскільки це можливо, російську армію":
Тім Скотт - сенатор від Південної Кароліни. Він був одним із п'яти учасників республіканських первинних дебатів.
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