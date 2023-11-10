"Наскільки це можливо": один із кандидатів в президенти США запропонував знищити армію РФ

Про це заявив кандидат у президенти США, сенатор від Республіканської партії Тім Скотт, передають Breitbart News.

На питання про збільшення військової допомоги Україні, Скотт виступив з пропозицією "знищити, наскільки це можливо, російську армію".

"Суть у тому, що ми повинні спочатку досягти такого рівня підзвітності, який дозволить американському народу зрозуміти, куди пішли наші ресурси. Після того, як ми подбаємо про цю відповідальність і підзвітність, у нас з'явиться можливість розглянути загальну стратегію, яка допоможе нам послаблювати російську армію, поки ми використовуємо наші ресурси. Відверто кажучи, забезпечення безпеки наших партнерів по НАТО від російських військових абсолютно необхідне", - заявив Скотт.

За його словами, найшвидший спосіб уникнути ризику участі військ США у війні - "знищити, наскільки це можливо, російську армію":

Тім Скотт - сенатор від Південної Кароліни. Він був одним із п'яти учасників республіканських первинних дебатів.