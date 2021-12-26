Наслідками Brexit розчаровані 60% британців, - The Guardian
За рік після виходу Великої Британії з Євросоюзу 60% її мешканців висловили розчарування наслідками Brexit
Про це свідчать результати опитування інституту дослідження громадської думки Opinium, повідомляє The Guardian.
За його результатами понад 60% британців вважають, що Brexit пройшов погано або гірше, ніж вони очікували.
42% британців, які проголосували за вихід Британії з ЄС у 2016 році, мають негативну думку про Brexit.
26% шанувальників Brexit сказали, що все пройшло гірше, ніж очікувалося. 16% тих, хто проголосував за Brexit, сказали, що вони очікували, що все піде погано.
86% опитаних, які проголосували за членство в ЄС, сказали, що все було навіть гірше, ніж вони очікували.
Лише 14% опитаних сказали, що Brexit пройшов краще, ніж очікувалося.
- 31 січня 2020 року Велика Британія завершила своє 47-річне членство в Євросоюзі. Рішення про вихід з Європейського Союзу Велика Британія прийняла на референдумі в 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців при явці понад 72%. Загалом в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.
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