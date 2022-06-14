Наслідки санкцій та відсутності досвіду: навіть при збільшенні оборонного бюджету Росії може бути важко поповнити резерви, - британська розвідка
Росія має проблеми з виробництвом оптики та електроніки, відтак навіть збільшеня бюджету на виробництво нової військової техніки не вирішить проблему поповнення технічних резервів
Про це у твітер повідомляє британське міноборони з посиланнями на дані своєї розвідки.
Як повідомляється, 10 червня заступник голови військово-промислової комісії Росії спрогнозував збільшення бюджету на оборону на 0,6-0,7 трлн рублів або приблизно на 20%. Таке фінансування має дозволити мобілізувати військово-промислову базу Росії, щоб задовольнити потреби війни.
"Одначе галузь може зіштовхнутися з труднощами при виконанні багатьох з цих вимог, частково через наслідки санкцій та відсутність досвіду", – зазначають у британській розвідці.
Як пояснюється у повідомленні, Росія має проблеми з виробництвом високоякісної оптики та передової електроніки. Це може стати на заваді зусиллям відновити втрачену в війні проти України військову техніку.
При цьому основні оперативні зусилля Росії залишаються зосередженими на наступі на Сєверодонецьку та формуванні "котла" на Донбасі. У той же час західна група російських військ, імповірно, вперше за кілька тижнів просунулась на харківському напрямку, зазначається в огляді.
- Станом на 14 червня окупанти штурмують Сєверодонецьк і намагаються закріпитися у центрі міста.
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