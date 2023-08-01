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Наслідки ворожих обстрілів та ситуація на фронті: Зеленський провів нараду з військовими та силовиками

1 серпня, 2023 вiвторок
09:36
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 серпня, провів нараду із силовиками та військовими, на якій, зокрема, обговорили наслідки ворожих обстрілів та ситуацію на фронті

Про це Зеленський написав у telegram

Зазначається, що очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про ситуацію на прикордонні та наслідки російської нічної атаки п'ятьма "шахедами" по Харкову. Наразі на місцях влучання працюють всі відповідні служби. 

Також Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо завершення робіт з усунення наслідків обстрілу Кривого Рогу та Херсона. 

"Заслухав Головкома Залужного щодо ситуації на фронті. Також доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Деталі застосування ППО – командувач Олещук. Була й закрита доповідь начальника ГУР Буданова", - додав Зеленський. 

  • 31 липня вранці російські терористи завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок влучання двох ракет по будівлі навчального закладу та багатоповерхівці загинули шість людей. Станом на ранок 1 серпня кількість постраждалих сягнула понад 80.
  • Також окупанти атакували дронами Харків. Зафіксовано прильоти у гуртожиток та центр міста, попередньо постраждала одна людина.


 

Харків
СБУ
Володимир Зеленський
ППО
Кривий Ріг
Херсон
ГУР
Валерій Залужний
Кирило Буданов
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