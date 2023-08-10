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Наступ, зброя та захист від повітряних атак РФ: військово-політичне керівництво України провело відеоконференцію з Остіном, Міллі та Салліваном

10 серпня, 2023 четвер
14:53
Війна з Росією прапори України та США

Військово-політичне керівництво України у четвер, 10 серпня, провело зустріч у форматі відеоконференції з представниками США, присвячену ситуації на фронті та оборонній співпраці

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у telegram

Зазначається, що зустріч відбулася за дорученням президента України Володимира Зеленського. На думку Єрмака, розмова представників країн вийшла предметною та фундаментальною. 

"Від України участь в зустрічі брали я, мій заступник Роман Машовець разом з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, Командувачем Сухопутних військ ЗСУ та ОСУВ "Хортиця" Олександром Сирським, Командувачем військ ОК "Схід" та ОСУВ "Таврі" Олександром Тарнавським, Командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком, міністром оборони Олексієм Резніковим та першим заступником міністра Олександром Павлюком, командувачем Нацгвардії Олександром Півненком, начальником ГУР Кирилом Будановим та головою ДПСУ Сергієм Дейнеко", - написав Єрмак.

Своєю чергою, від США були присутні радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван, міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Єрмак зазначив, що це вже не перша зустріч у розширеному форматі щодо, зокрема, оборонної сфери. Під час відеоконференції Валерій Залужний і командувачі оперативно-стратегічних угрупованнь військ ознайомили американську сторону з поточною ситуацією на фронті. Окремо наголосили на наступальних діях українських оборонців на важливих ділянках.

"Під час розмови з партнерами було акцентовано на ключових потребах Сил оборони, а також на необхідності посилення захисту українських міст та інфраструктури від російських повітряних атак. Представники американської сторони засвідчили свою велику повагу до героїзму українського народу та запевнили, що підтримка України з боку США триватиме стільки, скільки буде потрібно", - додав Єрмак. 

  • 8 серпня стало відомо, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав Болгарію. Він зустрівся з міністром оборони Болгарії Тодором Тагаревим і директором Служби військової розвідки генералом Венеліном Венєвим. 
Україна
ППО
ЗСУ
Олексій Резніков
США
Андрій Єрмак
Ллойд Остін
Валерій Залужний
Кирило Буданов
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