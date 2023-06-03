Наступ ЗСУ може збігтися з виведенням вагнерівців із Бахмута, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Надзвичайно гостра ситуація створилась у Бахмуті. Пригожин йде з Бахмута, він знову підкреслив, що його частини залишать місто. Ця перезмінка в Бахмуті створює ідеальну можливість для української армії, яка нависла з двох флангів над Бахмутом. Оточити й добити усе, що там залишиться. І неважливо, хто там, вагнерівці, кадирівці чи регулярні війська РФ. Пригожин вже почав тріумфальну ходу містами Сибіру та Далекого Сходу, повторюючи тези: я героїчно звільнив Бахмут, а міноборони РФ знову програли", - зауважив Піонтковський.

За словами політолога, в Росії посиляться чвари та розбрат після нищівного удару, якого завдасть українська армія і який вже оголошений.

"Дата наступу ЗСУ нам невідома, але відома тим, хто цей удар здійснюватиме. Я впевнений, що він припаде по часу із цією паузою, перезмінкою в Бахмуті. Якщо 5 червня вагнерівці підуть з Бахмута, міноборони РФ просто не встигне закріпитись на цих рубежах. Це ідеальна точка для знищення всього російського угруповання та занулення всієї історії так званих успіхів російської армії під час зимового наступу", - наголосив Піонтковський.