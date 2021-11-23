Наступна COVID-хвиля в Україні може розпочатися вже у січні 2022 року, - Київська школа економіки

Про це під час брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.



"Ми очікуємо на початок зростання захворюваності на COVID-19 у наступну хвилю вже з початку 2022 року", - сказав Ганиченко.



За його словами, зростання захворюваності з січня наступного року очікується, якщо не введуть локдаун, який цього року допоміг відтермінувати хвилю коронавірусу до середини лютого.



"Але тут накладатиметься фактор зростання захворюваності в Європі і наскільки в нас буде змінено карантинні обмеження саме в період новорічних свят та у період січня", - зазначив Ганиченко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 22 листопада, зафіксували понад 12 тис. випадків COVID-19, померло - 720 людей.