"Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня": для Одещини закуповують генератори й сонячні панелі
Для Одещини, енергетична інфраструктура якої чи не найбільше постраждала від російських обстрілів, формують запас генераторів і планують закупити сонячні панелі
Про це йшлося на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг за участі Міненерго, передає пресслужба відомства.
"Очевидно, наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, оскільки енергетика залишається однією з ключових цілей ворога. Враховуючи особливості забезпечення живлення Одеського регіону та обставини, що виникають після обстрілів, маємо напрацювати механізми, як оперативно реагувати на надзвичайні ситуації й забезпечити найбільш критичні об’єкти альтернативним живленням", - зазначив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.
За його словами, на складах сформовано запас потужних генераторів, більшість із яких є пересувними. У разі необхідності їх передаватимуть на місця оперативно.
Також для забезпечення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури реалізовується проєкт "Промінь надії", ініційований Єврокомісією. Відповідно до домовленостей Україна отримає від італійської компанії Enel сонячні панелі. Пілотними у реалізації проєкту будуть три лікарні, потім ініціативу планують розширити на інші об’єкти критичної інфраструктури, зокрема об’єкти ДСНС та ЦНАПи.
Окрім того, Одещина може долучитися до проєкту, який реалізується спільно з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). У його межах передбачається фінансування японською стороною надання Україні 100 комплектів устаткування для забезпечення альтернативними генеруючими потужностями об’єктів соціальної інфраструктури. Фарід Сафаров закликав обласну владу працювати над включенням об’єктів соціальної інфраструктури регіону до цього проєкту.
- У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує завдяки експорту електроенергії накопичити ресурси на підготовку до нового опалювального сезону.
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