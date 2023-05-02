Завдяки експорту електроенергії Україна накопичить ресурси на підготовку до нового опалювального сезону, – Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що завдяки експорту електроенергії Україна накопичить ресурси на підготовку до нового опалювального сезону
Про це він сказав на засіданні уряду 2 травня.
"Лінія електропередачі між Україною та Польщею запущена в роботу після модернізації. Спеціалісти Укренерго та їхні польські колеги з компанії PSE швидко провели всі роботи. А європейські партнери надали близько тисячі одиниць обладнання. Лінія працює вже з 27 квітня. Вона успішно пройшла триденний тестовий період", - повідомив Шмигаль.
За його словами, кошти, отримані від експорту електроенергії, спрямують на відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів.
"За рахунок продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби активізуємо імпорт та отримаємо аварійну допомогу від сусідів", - зазначив очільник кряду.
"Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки", - пообіцяв він.
- Україна також відновила експорт електроенергії до Молдови.
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