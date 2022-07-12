Наступна зустріч у "форматі Рамштайн" відбудеться 20 липня, - Пентагон
Четверта зустріч контактної групи з оборони України (UDCG), відома як "формат Рамштайн", відбудеться 20 липня і пройде в режимі онлайн
Про це повідомляє пресслужба Пентагону у звіті про телефонну розмову міністрів оборони США та України Ллойда Остіна та Олексія Резнікова.
Як зазначається, Остін надав Резнікову оновлену інформацію про допомогу США в галузі безпеки Україні, зокрема про новий пакет на $400 млн, про який було оголошено 8 липня.
Резніков розповів главі Пентагону про ситуацію в Україні.
Міністри обговорили порядок денний наступного засідання контактної групи з оборони України, яке відбудеться 20 липня, та обмінялися думками щодо майбутнього допомоги США та союзників Україні у форматі UDCG.
У повідомленні йдеться, що наступні зустріч учасників антипутинської коаліції відбудеться у віртуальному режимі.
- Нагадаємо, формат Контактної групи з питань оборони України був ініційований у квітні Сполученими Штатами. Перша зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 26 квітня. Вона стала проривом у постачанні зброї в Україну. США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.
- Друга зустріч, відома як "Рамштайн-2" відбулася у віртуальному форматі 23 травня та, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, перетворилася на цілу коаліцію держав на підтримку України.
- Третя зустріч відбулася 15 червня та зібрала рекордну кількість учасників.
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