"Наступний рік, ймовірно, буде ще важчим": Тарнавський спрогнозував ситуацію на фронті
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський припустив, що 2024 рік може бути важчим за 2023-й
Про це він сказав в інтерв'ю "BBC Україна".
"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій", - сказав генерал.
За його словами, головною метою України є вихід на кордони з Росією.
"І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети - виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали", - наголосив Тарнавський.
На запитання, чи реально в наступному році завершити війну, Тарнавський відповів: "Питання "завершити війну" я ніколи не ставлю. Питання - перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, - це перемога".
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