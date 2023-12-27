"Наступний рік, ймовірно, буде ще важчим": Тарнавський спрогнозував ситуацію на фронті

Про це він сказав в інтерв'ю "BBC Україна".

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій", - сказав генерал.

За його словами, головною метою України є вихід на кордони з Росією.

"І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети - виходу на наші кордони, воно буде ще складніше. Ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали", - наголосив Тарнавський.

На запитання, чи реально в наступному році завершити війну, Тарнавський відповів: "Питання "завершити війну" я ніколи не ставлю. Питання - перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, - це перемога".