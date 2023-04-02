Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого руху до перемоги, - Зеленський

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. Вже готуємося до запланованих подій і рішень", - сказав Зеленський і додав, що зараз головне зберегти єдність українців, а також дбати про українських захисників і захисниць та допомагати одне одному.

Також президент нагадав, що 2 квітня Україна відзначає річницю звільнення Київської області від російської армії. Він зазначив, що Україна врешті поверне все своє.

"Буде такий день, коли ми скажемо: останній окупант утік або вбитий на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині й на всьому нашому півдні. Вільним і знову безпечним буде й Крим. Україна поверне все своє", - наголосив президент.

Зеленський згадав і всі ворожі обстріли, які відбулися сьогодні, 2 квітня. Він висловив співчуття рідним усіх поранених і загиблих за сьогодні й додав, що єдиний шлях до припинення російського терору - це повернення безпеки всім українським містам і громадянам. Це, за його словами, можна зробити військовою перемогою України.

"Держава-зло має бути розбита. В усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт - військову. І пройде", - наголосив Зеленський.

Президент також подякував усім, хто сьогодні захищає Україну і наближає час перемоги. Окремо він відзначив і тих, хто тренує українських військових.