Наступного року в Україні планують витратити 100 млрд грн на саджанці, - депутат Київради Ємець

Про це розповів депутат Київради Леонід Ємець в етері телеканалу "Еспресо".

"Давайте згадаємо про висадження 1 млрд дерев в Україні. Якщо ви думаєте, що під час війни ця процедура була зупинена, то ні. З весни 2022 р. вже висаджено близько 400 млн саджанців і завершення цієї процедури планується до 2025 р. Тобто, планують висадити ще майже півмільярда саджанців у наступному році", - повідомив Ємець.

В час війни ці кошти доречно було б направити на потреби ЗСУ, зауважив він.

"Один саджанець коштує близько 100 грн. В сумі - близько 100 млрд грн, за часи війни, вже витрачено на ці саджанці і ще приблизно 100 млрд грн планується витратити наступного року чи півтори. Сьогодні грошей не вистачає, а ця процедура триває", - додав він.

За його словами, перекладання доріг сьогодні також не є пріоритетом для нашої країни. Однак, вже є нормативні пропозиції, які найближчим часом будуть озвучені з цього приводу.

"Для всіх українців сьогодні головна вимога - наша перемога. Усі вільні ресурси або ті, що можна перенаправити, мають бути спрямовані на досягнення саме цієї мети. Суспільство підтримує цю ідею", - резюмував депутат.