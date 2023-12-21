Наступного року в Україні планують витратити 100 млрд грн на саджанці, - депутат Київради Ємець
У рамках програми "Зелена країна" висаджено майже 400 млн дерев. У 2024 році в Україні планують висадити ще близько півмільярда саджанців
Про це розповів депутат Київради Леонід Ємець в етері телеканалу "Еспресо".
"Давайте згадаємо про висадження 1 млрд дерев в Україні. Якщо ви думаєте, що під час війни ця процедура була зупинена, то ні. З весни 2022 р. вже висаджено близько 400 млн саджанців і завершення цієї процедури планується до 2025 р. Тобто, планують висадити ще майже півмільярда саджанців у наступному році", - повідомив Ємець.
В час війни ці кошти доречно було б направити на потреби ЗСУ, зауважив він.
"Один саджанець коштує близько 100 грн. В сумі - близько 100 млрд грн, за часи війни, вже витрачено на ці саджанці і ще приблизно 100 млрд грн планується витратити наступного року чи півтори. Сьогодні грошей не вистачає, а ця процедура триває", - додав він.
За його словами, перекладання доріг сьогодні також не є пріоритетом для нашої країни. Однак, вже є нормативні пропозиції, які найближчим часом будуть озвучені з цього приводу.
"Для всіх українців сьогодні головна вимога - наша перемога. Усі вільні ресурси або ті, що можна перенаправити, мають бути спрямовані на досягнення саме цієї мети. Суспільство підтримує цю ідею", - резюмував депутат.
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Нагадаємо, Зеленський у червні 2021 року підписав указ про реалізацію в Україні проекту «Зелена країна» для збільшення кількості лісів в Україні.
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За 10 років планувалось збільшити площу лісів на 1 млн га. Протягом найближчих трьох років у планах було висадити в Україні 1 млрд дерев. Також він запропонував створити 1,5 тисяч нових парків.
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