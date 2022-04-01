Наступного тижня Єврокомісія презентує п'ятий пакет санкцій проти РФ, - журналіст "Радіо Свобода"

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.



"Єврокомісія наступного тижня очікувано представить країнам-членам так званий "пакет дотримання", метою якого є закриття прогалин у попередніх чотирьох пакетах санкцій, накладених на РФ після початку війни в Україні", - написав Джозвяк у Twitter.



Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що п'ятий пакет європейських санкцій повинен завдати РФ максимального удару, і закликав Європу відмовитися від російського газу та нафти.