Наступного тижня Єврокомісія презентує п'ятий пакет санкцій проти РФ, - журналіст "Радіо Свобода"
Єврокомісія наступного тижня представить пакет санкцій проти Росії, який має "закрити прогалини" у попередніх чотирьох
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Єврокомісія наступного тижня очікувано представить країнам-членам так званий "пакет дотримання", метою якого є закриття прогалин у попередніх чотирьох пакетах санкцій, накладених на РФ після початку війни в Україні", - написав Джозвяк у Twitter.
- Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що п'ятий пакет європейських санкцій повинен завдати РФ максимального удару, і закликав Європу відмовитися від російського газу та нафти.
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