Наступного тижня Іспанія відправить Україні 20 БТР M113

Про це повідомляє Europa Press, з посиланням на слова очільниці міноборони Іспанії Маргарити Роблес, які вона озвучила під час візиту в Латвію минулого тижня.

Як пише "Мілітарний", БТР M113 – основний гусеничний бронетранспортер, який перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу.

Окрім Іспанії, ці БТР в Україну надсилали, зокрема, США, Португалія, Литва та Австралія.

Нагадаємо, що про можливість відправлення Іспанією бронетранспортерів M113 йшлося вперше ще влітку минулого року.

Іспанія також має намір передати Україні кілька бойових танків Leopard 2A4 – за даними ЗМІ, йдеться про чотири-шість одиниць.

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