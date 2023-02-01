Наступного тижня Іспанія відправить Україні 20 БТР M113
Міністерство оборони Іспанії наступного понеділка, 6 лютого, відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113
Про це повідомляє Europa Press, з посиланням на слова очільниці міноборони Іспанії Маргарити Роблес, які вона озвучила під час візиту в Латвію минулого тижня.
Як пише "Мілітарний", БТР M113 – основний гусеничний бронетранспортер, який перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу.
Окрім Іспанії, ці БТР в Україну надсилали, зокрема, США, Португалія, Литва та Австралія.
- Нагадаємо, що про можливість відправлення Іспанією бронетранспортерів M113 йшлося вперше ще влітку минулого року.
- Іспанія також має намір передати Україні кілька бойових танків Leopard 2A4 – за даними ЗМІ, йдеться про чотири-шість одиниць.
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