Про це повідомляє видання El País.

"Від чотирьох до шести Leopard 2A4. Саме стільки танків Іспанія планує поставити Україні", - пише видання, посилаючись на джерела в уряді.

Зазначається, що відповідну техніку Україні відправлять в рамках першого постачання. Наразі міністерство оборони країни веде переговори з промисловістю щодо термінового відновлення танків.

При цьому ЗМІ зазначають, остаточна цифра залежатиме від стану 53 танків, які протягом десятиліття зберігаються в групі матеріально-технічного забезпечення № 41 у Сарагосі.

25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів. Того ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну.

26 січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна передасть Україні чотири танки Leopard 2.

27 січня стало відомо, що Польща готова відправити Збройним Силам Україна ще 60 своїх модернізованих танків, зокрема 30 - PT-91, на додачу до роти німецьких Leopard 2.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb