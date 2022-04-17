Наступного тижня Україну можуть відвідати кілька іноземних лідерів, – Офіс президента

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час телемарафону UAразом.



"Не можу вам розкрити, лідери яких країн відвідають Київ. Скажу лише, що дійсно на наступному тижні декілька подібних візитів планується", – заявив він.



Жовква наголошує, що такі візити є свідченням підтримки України та допомоги, оскільки кожен лідер приїжджає з конкретними результатами або щодо постачання озброєння, або підтримки санкцій, підтримки пришвидшеного просування до ЄС.



"Географія таких візитів, кількість країн, які відвідують столицю України – Київ, буде розширюватися", – додав він.

Також Жовква розповів, що опитувальник для отримання статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу, який президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час відвідин Києва передала президенту Володимиру Зеленському, заповнено повністю.

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