Наступного тижня Україну відвідають радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату
Наступного тижня Україну відвідають радники канцлера ФРН Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона
Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у facebook.
За його словами, наступного тижня радник канцлера Німеччини Єнс Плетнер та радник президента Франції Еммануель Бонн відвідають Київ.
"За останні два дні провів телефонну розмову з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вже наступного тижня політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва", - написав Єрмак.
- Нагадаємо, 6 січня у Росії відбулися переговори радників учасників нормандського формату на яку не було запрошено представника від України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.77Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе