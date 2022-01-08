Наступного тижня Україну відвідають радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у facebook.

За його словами, наступного тижня радник канцлера Німеччини Єнс Плетнер та радник президента Франції Еммануель Бонн відвідають Київ.

"За останні два дні провів телефонну розмову з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вже наступного тижня політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату, приїдуть до Києва", - написав Єрмак.



Нагадаємо, 6 січня у Росії відбулися переговори радників учасників нормандського формату на яку не було запрошено представника від України.

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