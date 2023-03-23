Про це інформує Наталка Діденко.

У більшості областей України протягом дня п'ятниці буде чудова тепла погода з температурою повітря +15...+20 градусів.

Істотні опади завтра малоймовірні, хіба що в північних областях пройде невеликий, теплий та приємний, дощик.

У Києві 24 березня буде дуже тепло, до +17...+18°C. Без істотних опадів, хіба вдень можливий невеликий дощик.

Тепла погода ще потриває.

Коли чекати дощів

Впродовж 28-29 березня в Україні очікується серйозна зміна погоди.

Починаючи із західних областей, температура повітря суттєво знижуватиметься, спочатку до +4...+9 градусів, а потім і до нуля та навіть невеликих "мінусів".

До різкого похолодання приєднаються циклони та атмосферні фронти, підуть дощі, які через похолодання переходитимуть у сніг.

Зрозуміло, що така атмосферна боротьба різних повітряних мас не обійдеться без сильного вітру.

Ця погодна може ускладнювати ситуацію на дорогах, погіршувати самопочуття.

У Києві також різко зміниться погода. Очікується істотне похолодання, дощ і навіть мокрий сніг.