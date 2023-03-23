Наступного тижня в Україні очікуються дощі, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує завтра, 24 березня, в Україні теплу погоду, з можливими невеликими опадами, середня температура повітря вдень 18°C
Про це інформує Наталка Діденко.
У більшості областей України протягом дня п'ятниці буде чудова тепла погода з температурою повітря +15...+20 градусів.
Істотні опади завтра малоймовірні, хіба що в північних областях пройде невеликий, теплий та приємний, дощик.
У Києві 24 березня буде дуже тепло, до +17...+18°C. Без істотних опадів, хіба вдень можливий невеликий дощик.
Тепла погода ще потриває.
Коли чекати дощів
Впродовж 28-29 березня в Україні очікується серйозна зміна погоди.
Починаючи із західних областей, температура повітря суттєво знижуватиметься, спочатку до +4...+9 градусів, а потім і до нуля та навіть невеликих "мінусів".
До різкого похолодання приєднаються циклони та атмосферні фронти, підуть дощі, які через похолодання переходитимуть у сніг.
Зрозуміло, що така атмосферна боротьба різних повітряних мас не обійдеться без сильного вітру.
Ця погодна може ускладнювати ситуацію на дорогах, погіршувати самопочуття.
У Києві також різко зміниться погода. Очікується істотне похолодання, дощ і навіть мокрий сніг.
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