НАТО має на меті, щоб війна не вийшла за межі України, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом, передає Liga.net.

За його словами, "страждання, які ми зараз спостерігаємо в Україні, є жахливими".

"Ми несемо відповідальність за те, щоб конфлікт не загострився і не поширився за межі України. Це було б ще небезпечніше, руйнівніше та ще більш смертоносно. Ситуація може вийти з-під контролю", – заявив Столтенберг.

Столтенберг додав, що НАТО посилило свою присутність на східному фланзі Альянсу: там вже 130 літаків у стані підвищеної боєготовності, понад 200 кораблів, та ще 1000 додаткових військовослужбовців.



