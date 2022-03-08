НАТО має на меті, щоб війна не вийшла за межі України, - Столтенберг
НАТО відповідає за те, щоб війна, яка триває в Україні не поширилась за межі держави
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом, передає Liga.net.
За його словами, "страждання, які ми зараз спостерігаємо в Україні, є жахливими".
"Ми несемо відповідальність за те, щоб конфлікт не загострився і не поширився за межі України. Це було б ще небезпечніше, руйнівніше та ще більш смертоносно. Ситуація може вийти з-під контролю", – заявив Столтенберг.
Столтенберг додав, що НАТО посилило свою присутність на східному фланзі Альянсу: там вже 130 літаків у стані підвищеної боєготовності, понад 200 кораблів, та ще 1000 додаткових військовослужбовців.
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