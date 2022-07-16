Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Тих засобів, які зараз потрапляють до України, замало. Це є крапля в морі потреб. Треба зробити зусилля інтенсивнішими, члени НАТО мають діяти спільно та комплексно, щоб надавати Україні все, що можна. Треба більше систем HIMARS, більше ракет, більше гаубиць, танків і всього того, чим українські солдати будуть боротися проти російської агресії. Але зараз то має бути чітка відповідь від НАТО, відповідь політична, яка підкреслюватиме необхідність збільшення зусиль для підтримки України, щоб Україна впоралась до осені та звільнила принаймні Херсонську і Запорізьку області. Вважаю, що це має бути основною ціллю", - зазначив Скшипчак.

Польський військовий додав, що українські воїни дуже добре освоюють всю іноземну техніку, яку отримують.

"Українські солдати після навчань добре воюють, добре використовують обладнання, але хочуть того обладнання більше. Добре це видно по ефекту від ударів HIMARS по складах у Новій Каховці та інших місцях, де нищать командні пункти, паралізують росіянам командування, а то є ключ до успіху в операціях. Роблять логістику росіян некерованою, палять склади зброї, росіяни не матимуть чим воювати на фронті, якщо українська армія так нищитиме їхні запаси. То є дуже добра стратегія", - зауважив Вальдемар Скшипчак.

Раніше Конгрес США схвалив допомогу Україні в $1 млрд, закладену в американський оборонний бюджет на 2023 рік.

15 липня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули американські реактивні системи залпового вогню M270.

Помічниця держсекретаря США Ентоні Блінкена з військово-політичних питань Джессіка Льюїс 16-22 липня відвідає Велику Британію, Німеччину та Польщу.

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