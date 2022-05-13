НАТО не готове прийняти Україну до Альянсу, - експосол США в Україні Гербст
5-й Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джон Гербст вважає, що питання можливого вступу України до НАТО стане знову актуальним після російсько-української війни
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я прекрасно розумію, чому Зеленський вимагає від західних союзників гарантій безпеки. Ми прекрасно бачимо результат Будапештського меморандуму і до чого це призвело. Однак, на сьогодні НАТО не готове прийняти Україну до Альянсу як повноцінного члена. Також Вашингтон не готовий зараз надати гарантії безпеки Україні, як того просить українська влада", - пояснив Гербст.
Гербст зауважив, що серед західних колишніх дипломатів шириться думка, що війна в Україні змінить підхід до НАТО.
"Багато моїх колег, серед яких багато колишніх дипломатів, говорять, що війна в Україні може змінити підхід до НАТО та гарантій безпеки. Багато колишніх генералів говорять, що українські військові дуже чудові бійці. Генерали говорять, що Збройні сили України навчились досить професійно воювати. І, на мою думку, після російсько-української війни, НАТО може знову повернутись до питання вступу України до Альянсу", - додав Гербст.
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