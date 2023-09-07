НАТО не хоче давати пас Путіну: Клімкін про падіння "шахеда" в Румунії

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Ми повинні розуміти, що НАТО має червоні лінії, які нам вдалося зрушити - це постачання зброї. Але в НАТО поки що є позиція, і ця червона лінія нерухома. Вона стосується того, що НАТО не хоче показувати ні політично, ні військово, ні юридично, що Альянс є в стані прямого, чи опосередкованого конфлікту з Росією. Оскільки вони вважають, що це може призвести до непередбачуваної ескалації. НАТО не буде залучати 5-ту статтю, тому що вона передбачає навмисну, свідому атаку", - пояснив Клімкін.

За словами дипломата, НАТО не хоче давати пас Путіну, щоб той не розганяв пропаганду.

"Але Альянс не застосовує й 4-ту статтю - це спеціальні консультації, коли один із союзників вважає, що є загроза безпеці. Такі механізми вони теж не хочуть пускати в дію. Вони не хочуть давати пас Путіну, щоб він не розганяв свою пропаганду, що НАТО воює проти Росії. Щоб це не було живлення для націоналістичних настроїв у РФ. Не потрібно вимагати від Альянсу політичних заяв", - пояснив Клімкін.