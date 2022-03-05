НАТО повинне захистити Україну від російських авіаударів – соцопитування у США
Переважна більшість американців підтримують безпілотну зону над Україною
Переважна двопартійна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні співпрацювати з НАТО над створенням "зон, заборонених для польотів" для захисту України від російських авіаударів.
Такими є дані опитування проведеного Reuters/Ipsos у четвер і п’ятницю, повідомляє "Еспресо.TV".
Дані опитування свідчать про те, що у США зростає обурення з приводу вторгнення Росії в Україну.
Близько 74% американців, включаючи значну більшість республіканців і демократів, заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору повинні ввести в Україні зону, заборонену для польотів, показало опитування.81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії, у порівнянні з 77% в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеного в понеділок і вівторок.
Підтримка додаткових санкцій також була двопартійною. Близько 77% респондентів заявили, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.
72% опитаних також заявили, що вважають, що США повинні надати Україні зброю.
Опитування про Україну проводилося онлайн та англійською мовою по всій території США. Участь в опитуванні взяв 831 респондент, похибка складає 4%.
- Нагадаємо, Білий дім просить у Конгресу ще $10 млрд на допомогу Україні.
- Вчора саміт НАТО прийняв рішення не робити безпілотну зону над територією України. Президент Зеленський заявив, що таким чином НАТО дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст.
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