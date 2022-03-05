НАТО повинне захистити Україну від російських авіаударів – соцопитування у США

Переважна двопартійна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні співпрацювати з НАТО над створенням "зон, заборонених для польотів" для захисту України від російських авіаударів.

Такими є дані опитування проведеного Reuters/Ipsos у четвер і п’ятницю, повідомляє "Еспресо.TV".

Дані опитування свідчать про те, що у США зростає обурення з приводу вторгнення Росії в Україну.

Близько 74% американців, включаючи значну більшість республіканців і демократів, заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору повинні ввести в Україні зону, заборонену для польотів, показало опитування.

81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії, у порівнянні з 77% в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеного в понеділок і вівторок.

Підтримка додаткових санкцій також була двопартійною. Близько 77% респондентів заявили, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

72% опитаних також заявили, що вважають, що США повинні надати Україні зброю.

Опитування про Україну проводилося онлайн та англійською мовою по всій території США. Участь в опитуванні взяв 831 респондент, похибка складає 4%.

Нагадаємо, Білий дім просить у Конгресу ще $10 млрд на допомогу Україні.

Вчора саміт НАТО прийняв рішення не робити безпілотну зону над територією України. Президент Зеленський заявив, що таким чином НАТО дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст.

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