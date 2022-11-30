НАТО розглядає інвестиції в системи озброєнь радянських часів, які використовуються в Україні
У НАТО розглядають варіант інвестицій у системи озброєнь радянських часів, які ЗСУ використовують для боротьби проти Росії
Про це у середу в Бухаресті заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, пише CNN.
Роблять це для того, аби переконатися, що українці отримають те, що потрібно і що може бути найбільш ефективним.
"Частина витрат справді заплановані на системи радянської епохи, якими вони користуються десятиліттями. Наприклад, на забезпечення боєприпасами для цих систем озброєння. У деяких випадках необхідне виробництво речей, які не виготовлялись упродовж довгого часу. Ми розглядаємо це питання з усіх боків", - пояснив Блінкен.
- Нагадаємо, як заявляв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над Росією
- Столтенберг повідомив, що Україна в майбутньому стане членом НАТО, а союзники пообіцяли Києву більше допомоги
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