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НАТО створить єдиний трастовий фонд для допомоги Україні

4 серпня, 2022 четвер
18:47
війна з Росією Україна-НАТО

НАТО планує замінити шість фондів допомоги Україні одним фондом, який фінансуватиме потреби нашої держави.

Про це заступник голови Офісу президента Ігор Жовква розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Колись існувало до шести трастових фондів НАТО, які фінансували різні елементи допомоги Україні. Якісь фінансували розмінування, якісь – навчання військовослужбовців і так далі. На сьогодні планується створити єдиний трастовий фонд, який фінансуватиме відповідні потреби України. До речі, гуманітарне розмінування дуже важлива тема. Ця робота вже розпочалася, але ми потребуємо відповідних фахівців, обладнання, коштів. НАТО готов в цьому допомагати, і це важлива допомога", - сказав Жовква.

Крім того, за його словами,  НАТО як інституція, не маючи змоги надавати Україні летальну зброю, робитиме усе можливе, щоби постачати нелетальне озброєння.

"Воно, до речі, також не менш важливе у часи війни – нам потрібні додаткові паливно-мастильні матеріали, засоби боротьби з БПЛА, медикаменти, медичні аптечки натівського стандарту і таке інше", - зазначив Жовква.

  • Сьогодні під час виступу в Норвегії генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що українські сили показали вміння завдавати ударів у відповідь та повертати території.

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НАТО
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