НАТО збере очільників МЗС в Осло, серед тем зустрічі буде війна в Україні
31 травня - 1 червня в столиці Норвегії Осло відбудеться неформальне засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО
Про це 25 січня повідомила пресслужба НАТО.
Так, відповідні дати анонсував генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг. У грудні 2022 року він повідомляв, що Норвегія запропонувала провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у себе.
"Я вдячний за пропозицію Норвегії та з нетерпінням чекаю зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в моєму рідному місті", — сказав Столтенберг.
"Це буде важлива можливість для міністрів обговорити фундаментально змінену ситуацію з безпекою через жорстоку війну Росії в Україні та нашу непохитну підтримку українського народу, щоб він міг перемогти", — додав генсек НАТО.
- На початку січня Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.
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