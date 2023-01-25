НАТО збере очільників МЗС в Осло, серед тем зустрічі буде війна в Україні

Про це 25 січня повідомила пресслужба НАТО.

Так, відповідні дати анонсував генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг. У грудні 2022 року він повідомляв, що Норвегія запропонувала провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у себе.

"Я вдячний за пропозицію Норвегії та з нетерпінням чекаю зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в моєму рідному місті", — сказав Столтенберг.

"Це буде важлива можливість для міністрів обговорити фундаментально змінену ситуацію з безпекою через жорстоку війну Росії в Україні та нашу непохитну підтримку українського народу, щоб він міг перемогти", — додав генсек НАТО.

На початку січня Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

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