Про це заявив у спеціальному відеозверненні до Київського Безпекового Форуму заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Я очікую, що Стратегічна концепція (НАТО) 2022 року підтвердить рішення, які ми прийняли на Бухарестському саміті 2008 року, і всі наступні рішення щодо України, а також Грузії", - сказав він.

"Залякування не діє. Двері НАТО залишаються відкритими", - наголосив Мірча Джоане.

Він підкреслив, Росія повинна вивести всі свої війська та техніку і «припинити нав’язувати своє панування вільній і незалежній нації".

"Із нашою підтримкою Україна може перемогти. Вона повинна перемогти", - наголосив Джоане.

Заступник Генсекретаря Альянсу повідомив, що окремі союзники у рамках двосторонньої співпраці вже зобов’язалися надати Україні додаткове озброєння, і висловив очікування, що лідери НАТО на саміті в Мадриді підтримають посилений комплексний пакет допомоги Україні.

"Він складається з конкретних проєктів надання допомоги в короткостроковій перспективі, зокрема, обладнання для боротьби з безпілотниками, безпечні комунікації та паливо", - зазначив Мірча Джоане.

У той же час він наголосив, що НАТО буде фокусуватися на довгостроковій підтримці України.

"Наприклад, ми допоможемо Україні перейти від військової техніки радянських часів на сучасну техніку НАТО, щоби підвищити сумісність. І ми будемо ще більше посилювати стійкість України, а також її обороноздатність та інститути безпеки", - резюмував Мірча Джоане.