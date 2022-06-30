НАТО збільшить підтримку України, залякування Росії не діє, - заступник Генсекретаря альянсу
Україна повинна перемогти у війні проти Росії, для цього НАТО збільшить допомогу Україні і залишає відкритими двері для вступу до Альянсу
Про це заявив у спеціальному відеозверненні до Київського Безпекового Форуму заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.
"Я очікую, що Стратегічна концепція (НАТО) 2022 року підтвердить рішення, які ми прийняли на Бухарестському саміті 2008 року, і всі наступні рішення щодо України, а також Грузії", - сказав він.
"Залякування не діє. Двері НАТО залишаються відкритими", - наголосив Мірча Джоане.
Він підкреслив, Росія повинна вивести всі свої війська та техніку і «припинити нав’язувати своє панування вільній і незалежній нації".
"Із нашою підтримкою Україна може перемогти. Вона повинна перемогти", - наголосив Джоане.
Заступник Генсекретаря Альянсу повідомив, що окремі союзники у рамках двосторонньої співпраці вже зобов’язалися надати Україні додаткове озброєння, і висловив очікування, що лідери НАТО на саміті в Мадриді підтримають посилений комплексний пакет допомоги Україні.
"Він складається з конкретних проєктів надання допомоги в короткостроковій перспективі, зокрема, обладнання для боротьби з безпілотниками, безпечні комунікації та паливо", - зазначив Мірча Джоане.
У той же час він наголосив, що НАТО буде фокусуватися на довгостроковій підтримці України.
"Наприклад, ми допоможемо Україні перейти від військової техніки радянських часів на сучасну техніку НАТО, щоби підвищити сумісність. І ми будемо ще більше посилювати стійкість України, а також її обороноздатність та інститути безпеки", - резюмував Мірча Джоане.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.38
Купівля 34.38Продаж 35.15
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.94
- Актуальне
- Важливе