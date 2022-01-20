Нацбанк переглянув прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік з 3,8% до 3,4%
Національний банк України погіршив прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік з 3,8% до 3,4%, серед негативних чинників - криза, пов'язана з пандемією COVID-19, та напружена геополітична ситуація
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
"Прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік переглянуто з 3,8% до 3,4%. Економіку підтримають споживчий попит і все ще доволі сприятливі умови торгівлі. Натомість вагомим стримуючим чинником залишатиметься напружена геополітична ситуація, що негативно впливатиме на інвестиційні рішення", - йдеться у повідомленні.
Крім того, негативні наслідки для зростання ВВП несе коронакриза, попри те, що пандемія поступово згасає. Потенціал зростання обмежуватимуть також порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини.
У НБУ зазначають, що зростання реального ВВП у минулому 2021 році сягнуло близько 3%.
На 2023-2024 роки прогноз такий: зростання ВВП прискориться до 4%.
"Цьому має посприяти стабілізація геополітичної ситуації протягом 2022 року, остаточне вичерпання негативних ефектів пандемії, подальше зростання світової економіки та збереження доволі сприятливих умов торгівлі", - зазначили в Нацбанку.
- Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку до 10% річних, а прогноз інфляції на 2022 рік погіршився з 5% до 7,7%.
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